"Голова пробита, ничего не помнит": Супруг рассказал о состоянии пострадавшей от неадеквата с мачете в Люберцах

Женщина, на которую в подмосковных Люберцах напал неадекват с мачете, остаётся в больнице. Как рассказал супруг, у неё черепно-мозговая травма и порезано плечо. Кроме того, пострадавшая ничего не помнит о случившемся.

"Пока более подробно обследуют, вчера зашили руку. У неё, помимо ножевого ранения, и голова пробита. Одновременно перелом и пробита. Эта травма и вызывает у нас [беспокойство]", — рассказал муж женщины в беседе с телеканалом "360".

Он добавил, что пока сложно понять, как произошло нападение, поскольку его жена ничего не может рассказать, так как "ничего не помнит". При этом сын пары физически не пострадал, но стал свидетелем случившегося. Известно, что мать вела ребёнка домой из школы и в этот момент случилось нападение.