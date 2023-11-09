Эксперт рассказал об истерике на Западе из-за несуществующего военного союза России и Китая
Военный эксперт Леонков: Россия и Китай не строят никакую коалицию
У Китая и России совпадают ключевые задачи. В их число входит противостояние мировому гегемону и строительство многополярного мира. Однако на Западе устроили истерику из-за того, что якобы Москва и Пекин выстраивают новый военный союз. Эту ситуацию прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, на Западе двусторонние встречи представителей России и КНР в настоящее время воспринимают как переговоры внутри одной коалиции.
"Там думают, что мы уже чуть ли не создали военный блок и скоро начнём выступать как единый альянс. В нашей стране не раз подчёркивали, в том числе в руководстве Минобороны, что мы с КНР не строим какую-то коалицию", — подчеркнул эксперт в беседе с "Царьградом".
Напомним, встреча Путина и зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юси состоялась 8 ноября. Глава государства заявил, что Россия и Китай не выстраивают никаких военных союзов подобно тем, что были во времена холодной войны. Напротив, взаимодействие между двумя странами носит конструктивный характер и является серьёзным фактором стабилизации международной обстановки. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что отношения России и Китая стали образцом стратегического взаимодействия, которое основано на доверии и уважении.
LIFE / Павел Баранов