В ХАМАС заявили, что израильская военнослужащая погибла при бомбёжках сектора Газа

Во время бомбёжек ЦАХАЛ сектора Газа погибла израильская военнослужащая, находившаяся в заложниках. Об этом заявило военное крыло палестинского движения ХАМАС Бригады аль-Кассама.

"Бригады аль-Кассама объявляют о гибели задержанных ими израильской военнослужащей и ранении ещё одного в результате израильской бомбардировки сектора Газа", — указано в представленном заявлении.