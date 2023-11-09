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9 ноября, 19:45

В ХАМАС заявили, что израильская военнослужащая погибла при бомбёжках сектора Газа

Во время бомбёжек ЦАХАЛ сектора Газа погибла израильская военнослужащая, находившаяся в заложниках. Об этом заявило военное крыло палестинского движения ХАМАС Бригады аль-Кассама.

"Бригады аль-Кассама объявляют о гибели задержанных ими израильской военнослужащей и ранении ещё одного в результате израильской бомбардировки сектора Газа", — указано в представленном заявлении.

В ХАМАС раскрыли условие для освобождения заложников

В ХАМАС раскрыли условие для освобождения заложников

Ранее в G7 потребовали от ХАМАС освободить всех заложников без предварительных условий. Также в коммюнике глав МИД "Группы семи" сказано о праве Израиля на защиту своего народа в соответствии с международными нормами. Тем временем премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль согласился делать в Газе "небольшие паузы" ради заложников.

Напомним, противостояние палестинского движения ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября и с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. Ранее в ООН заявили: около 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети.

Обложка ©

ТАСС / Mohammed Dahman

Анатолий Симоненко
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