Бизнесвумен из Воронежа пообещала 300 покупателям товары из IKEA, но кинула их на миллионы
Жительница Воронежа обманула людей на миллионы, пообещав привезти товары из IKEA
В Воронеже бизнесвумен обманула около 300 человек, пообещав им привезти товары ушедшей из России IKEA через Казахстан, Турцию и страны Евросоюза. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, свой бизнес местная жительница начала с открытия компании Love IKEA VRN. Было заявлено, что контора может доставить ушедшие с российского рынка товары, на что купились многие жители Воронежа и соседних городов. Они оплатили кучу заказов и принялись ждать дня X, однако он всё не наступал. Администраторы онлайн-магазина объясняли покупателям такую задержку проблемами при растаможке. При этом кому-то везло чуть больше: некоторые заказы всё-таки доезжали, но остальные пропадали и "задерживались".
Когда терпение лопнуло, россияне обратились в районные суды с исками на предпринимательницу Екатерину Реневу. На данный момент к коллективному заявлению присоединились порядка 40 человек, однако говорят, что на самом деле обманутых в пять-шесть раз больше. Всех пострадавших просят присоединиться к иску. По данному факту проводится проверка, ущерб оценивается в миллионы рублей.
Как уже рассказывал Лайф, весной прошлого года магазины шведской сети IKEA приостановили работу в нашей стране. В конце марта этого года одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома продала свою последнюю российскую мебельную фабрику. При этом в апреле уточнялось, что знаменитые "акулы из IKEA" в Россию уже вернулись: они появились в белорусском аналоге IKEA.
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