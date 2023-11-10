Бизнесвумен из Воронежа пообещала 300 покупателям товары из IKEA, но кинула их на миллионы

В Воронеже бизнесвумен обманула около 300 человек, пообещав им привезти товары ушедшей из России IKEA через Казахстан, Турцию и страны Евросоюза. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, свой бизнес местная жительница начала с открытия компании Love IKEA VRN. Было заявлено, что контора может доставить ушедшие с российского рынка товары, на что купились многие жители Воронежа и соседних городов. Они оплатили кучу заказов и принялись ждать дня X, однако он всё не наступал. Администраторы онлайн-магазина объясняли покупателям такую задержку проблемами при растаможке. При этом кому-то везло чуть больше: некоторые заказы всё-таки доезжали, но остальные пропадали и "задерживались".