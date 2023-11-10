В Иране предрекли Израилю падение, невзирая на помощь США

У США не получится спасти Израиль, еврейскому государству "суждено пасть". Об этом заявил главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хоссейн Салами.

"Израиль представлял собой мощную разведывательную стену, рухнувшую во время военной операции ХАМАС. Израиль не может выжить со своей преступной историей, это путь к его упадку и уничтожению", — приводит слова Салами Tasnim.