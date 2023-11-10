В Иране предрекли Израилю падение, невзирая на помощь США
Главком КСИР Салами: Израиль обязательно падёт, США не смогут спасти его
У США не получится спасти Израиль, еврейскому государству "суждено пасть". Об этом заявил главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хоссейн Салами.
"Израиль представлял собой мощную разведывательную стену, рухнувшую во время военной операции ХАМАС. Израиль не может выжить со своей преступной историей, это путь к его упадку и уничтожению", — приводит слова Салами Tasnim.
Главком КСИР добавил, что потенциал сдерживания Израиля подорван и он "обязательно падёт", невзирая на помощь США.
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В тот день члены ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю и вторглись на территорию еврейского государства. Группировка объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Вооружённые силы Израиля в ответ начали контртеррористическую операцию "Железные мечи". Количество погибших с обеих сторон исчисляется тысячами.
ТАСС / Ohad Zwigenberg