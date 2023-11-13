Нет прописки: "Мухоморного" депутата Терехова не пустили в московский ресторан

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов попал в новую комичную ситуацию, где продемонстрировал фееричную актёрскую игру. Его якобы не пустили в ресторан на Раушской набережной в центре Москвы, потребовав столичную прописку. Об этом сообщает SHOT.

У красноярского депутата ДенисаТерехова потребовали московскую прописку на входе в ресторан. Видео © t.me / SHOT

"Ресторан для москвичей. Мы пускаем только по московской прописке", — заявил мужчина в строгом пальто на фейсконтроле.