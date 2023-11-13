Нет прописки: "Мухоморного" депутата Терехова не пустили в московский ресторан
У красноярского депутата Терехова потребовали московскую прописку в ресторане
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов попал в новую комичную ситуацию, где продемонстрировал фееричную актёрскую игру. Его якобы не пустили в ресторан на Раушской набережной в центре Москвы, потребовав столичную прописку. Об этом сообщает SHOT.
У красноярского депутата ДенисаТерехова потребовали московскую прописку на входе в ресторан. Видео © t.me / SHOT
"Ресторан для москвичей. Мы пускаем только по московской прописке", — заявил мужчина в строгом пальто на фейсконтроле.
Чиновник при этом долго не соглашался с условиями и, потеряв терпение, принялся звонить владельцам заведения. Чем закончилась история, неизвестно.
Напомним, это тот самый депутат, который в марте этого года отравился мухоморами и попал в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве. Позже он вышел на связь и заявил, что слухи о тяжести его состояния были сильно преувеличены. При этом грибы, которые оказали такое действие на организм чиновника, по его словам, якобы входили в состав БАДа. Терехов заявил, что добавка абсолютно легальна и способствует улучшению сна.
t.me / SHOT