Свежий опрос американцев выявил плохие новости для Байдена

Почти половина граждан США придерживаются мнения, что политика президента Джо Байдена в той или иной степени навредила экономике страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого газетой Financial Times .

Так, 33% респондентов оценили степень урона, причинённого американской экономике за время президентства Байдена, как "сильный". Ещё 15% из числа опрошенных полагают, что политика нынешнего лидера страны "в некоторой степени" ударила по экономическому состоянию Штатов. Нашлись и те, кто считает, что президентство Байдена положительно повлияло на экономику — таких 26%. А оставшийся 21% американцев вообще не заметил каких-либо изменений в этой сфере.