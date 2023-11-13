Свежий опрос американцев выявил плохие новости для Байдена
Financial Times: Почти 50% американцев обвинили Байдена в крахе экономики США
Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Anna Moneymaker
Почти половина граждан США придерживаются мнения, что политика президента Джо Байдена в той или иной степени навредила экономике страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого газетой Financial Times.
Так, 33% респондентов оценили степень урона, причинённого американской экономике за время президентства Байдена, как "сильный". Ещё 15% из числа опрошенных полагают, что политика нынешнего лидера страны "в некоторой степени" ударила по экономическому состоянию Штатов. Нашлись и те, кто считает, что президентство Байдена положительно повлияло на экономику — таких 26%. А оставшийся 21% американцев вообще не заметил каких-либо изменений в этой сфере.
Ранее Лайф писал о том, что в США боятся дедолларизации мировой экономики из-за расширения БРИКС. Впрочем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что процесс дедолларизации мировой экономики уже неумолимо идёт, многие страны уже выбирают национальные валюты для взаимных расчётов. А глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у России нет желания "угробить" доллар, США сами перестают обеспечивать его роль.