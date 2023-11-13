В Израиле запретили ливанский телеканал Al Mayadeen

Военно-политический кабинет израильского правительства утвердил постановление министра связи Шломо Кари, позволяющее прекратить вещание СМИ, которые "наносят ущерб государственной безопасности". Об этом сообщает местная гостелерадиокомпания Kan.

Согласно документу, власти еврейского государства вправе закрыть офисы, конфисковать оборудование и отозвать журналистские удостоверения у сотрудников неугодных изданий, а также выдворить их самих из страны.

Таким образом, на территории страны оказался запрещён ливанский телеканал Al Mayadeen. Уже заблокированы его сайты на арабском и английском языках, также планируется в ближайшее время завершить работу офисов на Западном берегу реки Иордан и забрать оборудование.