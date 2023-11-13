Жители Газы снова остались без мобильной связи и интернета

В секторе Газа в очередной раз пропали мобильная связь и интернет. Об этом рассказал телеканал Al Arabiya, сославшись на данные международной службы мониторинга NetBlocks.

Показатели функционирования Сети в палестинском анклаве упали как минимум до 24% ночью 13 ноября. Как итог: жители Газы вновь оказались без возможности обратиться за врачебной помощью, также нарушена работа всех учреждений. Причиной по-прежнему называются бомбардировки со стороны Израиля.

Напомним, после эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа периодически пропадают связь и интернет. Так, 27 октября прогремело несколько взрывов после обстрела анклава со стороны Израиля, затем пропала связь. Из-за этого была нарушена работа многих учреждений, в том числе и горячей линии скорой помощи. Связь появилась 31 октября после вмешательства международных организаций. Но 1 ноября теле- и интернет-коммуникации вновь перестали работать, затем ситуация повторилась 6 ноября.