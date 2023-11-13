Песков заявил о благодарности Кремля за помощь в эвакуации россиян из Газы

"Здесь речь идёт не об оценках. Здесь, конечно же, мы приветствуем тот факт, что усилия, действительно немалые усилия, наших дипломатов и спасателей, соответствующих служб в контактах со всеми соответствующими сторонами <...> дали свои результаты. Мы приветствуем то содействие, которое эти соответствующие стороны нам оказали", — ответил он на вопрос об оценке процесса эвакуации.