Песков заявил о благодарности Кремля за помощь в эвакуации россиян из Газы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил благодарность за помощь российским ведомствам всем вовлечённым сторонам в эвакуации граждан РФ из сектора Газа.
"Здесь речь идёт не об оценках. Здесь, конечно же, мы приветствуем тот факт, что усилия, действительно немалые усилия, наших дипломатов и спасателей, соответствующих служб в контактах со всеми соответствующими сторонами <...> дали свои результаты. Мы приветствуем то содействие, которое эти соответствующие стороны нам оказали", — ответил он на вопрос об оценке процесса эвакуации.
Представитель Кремля выразил надежду на, что процесс вывоза россиян из сектора Газа будет продолжен, чтобы каждый желающий смог покинуть Газу. Песков объяснил, что идёт очень напряжённая работа дипломатов сейчас в этом направлении, им ещё многое предстоит сделать для вызволения всех желающих из опасного района.
Напомним, о начале эвакуации россиян из зоны израильско-палестинского конфликта МЧС РФ сообщило накануне. В первую группу вошли 70 человек. Они пересекли КПП Рафах и направились в Каир, где российское спасательное ведомство развернуло оперативный штаб. Ожидается, что вторая группа россиян из 90–100 человек будет эвакуирована из сектора Газа сегодня.
LIFE / Павел Баранов