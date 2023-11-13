"Ставит себя в глупую ситуацию": Желание Зеленского дозвониться до Трампа сочли неуместным
Политолог Мезюхо: Зеленский хочет позвонить Трампу из-за отчаяния
Нельзя исключать тот факт, что Владимир Зеленский сейчас в отчаянном положении и что он действительно пытается дозвониться до бывшего американского лидера Дональда Трампа, так как Незалежная нуждается в ресурсах, а Штаты бросили все силы на помощь Израилю.
Такое заявление "Радио Sputnik" сделал политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. По словам эксперта, Зеленский готов пойти на любой шаг, чтобы получить хоть какое-то финансирование.
Эксперт считает, что после провала контрнаступления Незалежной ВСУ испытывают огромный дефицит. Однако Штаты помогать не спешат из-за начавшегося в Израиле конфликта. Поэтому, по словам Мезюхо, украинский лидер готов пойти на любой шаг, даже противоречащий протоколу и этике, "забыв", что действующий президент — Джо Байден. Политолог отметил, что в нынешних условиях такие попытки Зеленского неуместны.
"Кроме дежурных заявлений и банальных очевидностей, ему нечего предложить Трампу. Давайте себе представим, что Зеленский дозвонился до Трампа и тот в ответ требует предоставить отчёт об израсходованных средствах, выделенных Украине. Думаю, что в таком случае Зеленский просто не сможет отчитаться за выделенные американцами деньги. Зеленский изначально себя ставит в глупую ситуацию", — заключил Мезюхо.
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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве изо всех сил пытаются организовать переговоры Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом. А всё дело в том, что Трамп через республиканцев фактически контролирует Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение очередного пакета помощи для Незалежной. Причём ранее Зеленский уже пытался встретиться с Трампом и звал его на Украину, чтобы доказать, что завершить конфликт "за сутки" не получится. Но экс-президент США отказал Зеленскому под предлогом того, что не хочет вмешиваться в дела Киева и Белого дома.
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