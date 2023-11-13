Нельзя исключать тот факт, что Владимир Зеленский сейчас в отчаянном положении и что он действительно пытается дозвониться до бывшего американского лидера Дональда Трампа, так как Незалежная нуждается в ресурсах, а Штаты бросили все силы на помощь Израилю.

Такое заявление "Радио Sputnik" сделал политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. По словам эксперта, Зеленский готов пойти на любой шаг, чтобы получить хоть какое-то финансирование.

Эксперт считает, что после провала контрнаступления Незалежной ВСУ испытывают огромный дефицит. Однако Штаты помогать не спешат из-за начавшегося в Израиле конфликта. Поэтому, по словам Мезюхо, украинский лидер готов пойти на любой шаг, даже противоречащий протоколу и этике, "забыв", что действующий президент — Джо Байден. Политолог отметил, что в нынешних условиях такие попытки Зеленского неуместны.