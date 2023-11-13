Правительство Польши во главе с Моравецким подало в отставку

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров, сообщает агентство PAP. Это произошло на первом после парламентских выборов заседании польского Сейма.

Отставка кабмина в данном случае — это традиционная процедура, после которой президент Польши Анджей Дуда наделит премьера полномочиями для формирования нового кабинета. На это будет отведено 14 дней.