Правительство Польши во главе с Моравецким подало в отставку
PAP: Премьер Польши Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабмином
Премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий. Обложка © ТАСС / EPA / Marcin Obara
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров, сообщает агентство PAP. Это произошло на первом после парламентских выборов заседании польского Сейма.
Отставка кабмина в данном случае — это традиционная процедура, после которой президент Польши Анджей Дуда наделит премьера полномочиями для формирования нового кабинета. На это будет отведено 14 дней.
"В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку", — сказал Моравецкий.
Напомним, по результатам парламентских выборов в Польше правящая партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским утратила большинство в парламенте. У оппозиции появился шанс сформировать правящую коалицию, также их лидер Дональд Туск рассматривался как кандидат на пост премьера страны. Позже президент Польши Анджей Дуда определился с кандидатурой — премьер-министром стал Матеуш Моравецкий. В Кремле считают, что итоги польских выборов и утрата позиций партии Качиньского вряд ли изменят отношения Москвы и Варшавы.