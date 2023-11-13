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13 ноября, 14:10

Правительство Польши во главе с Моравецким подало в отставку

PAP: Премьер Польши Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабмином

<p>Премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий. Обложка © ТАСС / EPA / Marcin Obara</p>

Премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий. Обложка © ТАСС / EPA / Marcin Obara

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров, сообщает агентство PAP. Это произошло на первом после парламентских выборов заседании польского Сейма.

Отставка кабмина в данном случае — это традиционная процедура, после которой президент Польши Анджей Дуда наделит премьера полномочиями для формирования нового кабинета. На это будет отведено 14 дней.

"В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку", сказал Моравецкий.

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Напомним, по результатам парламентских выборов в Польше правящая партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским утратила большинство в парламенте. У оппозиции появился шанс сформировать правящую коалицию, также их лидер Дональд Туск рассматривался как кандидат на пост премьера страны. Позже президент Польши Анджей Дуда определился с кандидатурой — премьер-министром стал Матеуш Моравецкий. В Кремле считают, что итоги польских выборов и утрата позиций партии Качиньского вряд ли изменят отношения Москвы и Варшавы.

Марина Калегина
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