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13 ноября, 19:56

ЦСКА за 30 секунд перевернул игру с "Нефтехимиком" и прервал серию без побед

ЦСКА победил "Нефтехимик" и прервал серию из трёх поражений подряд в КХЛ

Матч московского ЦСКА с нижнекамским "Нефтехимиком" в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился победой столичного клуба со счётом 2:1. Обе шайбы в ворота гостей армейцы забросили с разницей всего в 32 секунды.

Автором первого гола стал нападающий "Нефтехимика" Наиль Якупов, который открыл счёт уже на восьмой минуте встречи. Сравнять очки и вырваться вперёд ЦСКА удалось лишь на 37-й минуте. Первым у столичной команды отличился Владислав Камнев, а спустя полминуты меткий бросок сделал его сокомандник Максим Мамин.

ХК "Спартак" вырвал победу у СКА зрелищным голом на последней секунде матча

ХК "Спартак" вырвал победу у СКА зрелищным голом на последней секунде матча

Победа на домашнем стадионе позволила армейцам прервать досадную серию из трёх поражений подряд в чемпионате КХЛ. Прошлые три матча спортсмены уступили омскому "Авангарду", тольяттинской "Ладе" и челябинскому "Трактору". Последние всухую разбили ЦСКА со счётом 4:0.

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ХК ЦСКА

Илья Пушкарев
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