ЦСКА за 30 секунд перевернул игру с "Нефтехимиком" и прервал серию без побед
ЦСКА победил "Нефтехимик" и прервал серию из трёх поражений подряд в КХЛ
Матч московского ЦСКА с нижнекамским "Нефтехимиком" в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился победой столичного клуба со счётом 2:1. Обе шайбы в ворота гостей армейцы забросили с разницей всего в 32 секунды.
Автором первого гола стал нападающий "Нефтехимика" Наиль Якупов, который открыл счёт уже на восьмой минуте встречи. Сравнять очки и вырваться вперёд ЦСКА удалось лишь на 37-й минуте. Первым у столичной команды отличился Владислав Камнев, а спустя полминуты меткий бросок сделал его сокомандник Максим Мамин.
Победа на домашнем стадионе позволила армейцам прервать досадную серию из трёх поражений подряд в чемпионате КХЛ. Прошлые три матча спортсмены уступили омскому "Авангарду", тольяттинской "Ладе" и челябинскому "Трактору". Последние всухую разбили ЦСКА со счётом 4:0.