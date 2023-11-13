ЦСКА за 30 секунд перевернул игру с "Нефтехимиком" и прервал серию без побед

Матч московского ЦСКА с нижнекамским "Нефтехимиком" в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился победой столичного клуба со счётом 2:1. Обе шайбы в ворота гостей армейцы забросили с разницей всего в 32 секунды.

Автором первого гола стал нападающий "Нефтехимика" Наиль Якупов, который открыл счёт уже на восьмой минуте встречи. Сравнять очки и вырваться вперёд ЦСКА удалось лишь на 37-й минуте. Первым у столичной команды отличился Владислав Камнев, а спустя полминуты меткий бросок сделал его сокомандник Максим Мамин.