В НАТО признали, что ситуация на поле боя на Украине сложная
Столтенберг: Ситуация в зоне конфликта на Украине остаётся сложной
Ситуация в зоне конфликта на Украине по-прежнему остаётся сложной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи глав Минобороны стран – членов Североатлантического альянса. Примечательно, что во время его выступления не прозвучало слова "наступление".
"Интенсивные бои продолжаются, ситуация на поле боя остаётся сложной. Потому мы должны продолжать нашу интенсивную поддержку Украины", — отметил генсек военного блока, добавив, что предсказать исход украинского конфликта невозможно.
Ранее Лайф писал, что Украина стала применять в зоне специальной военной операции (СВО) натренированных инструкторами НАТО собак, обложенных взрывчаткой. Животные должны забегать на позиции российских военных и наносить им огневое поражение. Причём Вооружённые силы Украины идут на столь отчаянные меры из-за провального контрнаступления, в котором украинская армия лишилась большого числа бойцов и западной техники. Усугубляет ситуацию и дефицит боеприпасов.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo