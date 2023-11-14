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14 ноября, 10:33

В НАТО признали, что ситуация на поле боя на Украине сложная

Столтенберг: Ситуация в зоне конфликта на Украине остаётся сложной

Ситуация в зоне конфликта на Украине по-прежнему остаётся сложной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи глав Минобороны стран – членов Североатлантического альянса. Примечательно, что во время его выступления не прозвучало слова "наступление".

"Интенсивные бои продолжаются, ситуация на поле боя остаётся сложной. Потому мы должны продолжать нашу интенсивную поддержку Украины", — отметил генсек военного блока, добавив, что предсказать исход украинского конфликта невозможно.

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Ранее Лайф писал, что Украина стала применять в зоне специальной военной операции (СВО) натренированных инструкторами НАТО собак, обложенных взрывчаткой. Животные должны забегать на позиции российских военных и наносить им огневое поражение. Причём Вооружённые силы Украины идут на столь отчаянные меры из-за провального контрнаступления, в котором украинская армия лишилась большого числа бойцов и западной техники. Усугубляет ситуацию и дефицит боеприпасов.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Осипов
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