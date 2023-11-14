В НАТО признали, что ситуация на поле боя на Украине сложная

Ситуация в зоне конфликта на Украине по-прежнему остаётся сложной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи глав Минобороны стран – членов Североатлантического альянса. Примечательно, что во время его выступления не прозвучало слова "наступление".