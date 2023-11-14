Зарезавший в Екатеринбурге подругу и её мать школьник оказался абьюзером

Школьник, который из-за ревности зарезал в Екатеринбурге 14-летнюю подругу и её мать, в отношениях был абьюзером. Об этом рассказала его бывшая возлюбленная. Ей, кстати, сейчас тоже 14 лет.

Ребята познакомились ещё в детстве, когда Дима вместе с мамой пришёл в гости к девушке. Подростки встречались с пятого класса. При этом с юношей девочка ходила лишь один раз гулять, большую часть времени они переписывались в мессенджерах. Вместе с тем Дима запрещал ей общаться с друзьями.