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14 ноября, 17:13

Зарезавший в Екатеринбурге подругу и её мать школьник оказался абьюзером

Ura.ru: Подозреваемый в двойном убийстве уральский школьник был строгим гопником

<p>16-летний Дима, зарезавший в Екатеринбурге свою девушку и её мать. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/shot_shot/59332" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

16-летний Дима, зарезавший в Екатеринбурге свою девушку и её мать. Обложка © Telegram / SHOT

Школьник, который из-за ревности зарезал в Екатеринбурге 14-летнюю подругу и её мать, в отношениях был абьюзером. Об этом рассказала его бывшая возлюбленная. Ей, кстати, сейчас тоже 14 лет.

Ребята познакомились ещё в детстве, когда Дима вместе с мамой пришёл в гости к девушке. Подростки встречались с пятого класса. При этом с юношей девочка ходила лишь один раз гулять, большую часть времени они переписывались в мессенджерах. Вместе с тем Дима запрещал ей общаться с друзьями.

"В отношениях он был строгим и походил манерами на гопника. Он даже запрещал мне видеться с друзьями почему-то", — рассказала девушка в беседе с Ura.ru.

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Ранее Лайф писал, что 16-летний школьник зарезал свою девушку, а затем и её мать. Как оказалось, парень приревновал возлюбленную к собственному старшему брату. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый подросток уже задержан. Ему может грозить от десяти лет лишения свободы.

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Наталья Исакова
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