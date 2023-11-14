При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранение получил младенец

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате инцидента ранение получил младенец. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин. Также пострадал многоквартирный дом.

"При обстреле Куйбышевского района по улице Шахтёрской Славы получил ранение мальчик 2023 года рождения. Доставлен в Республиканский травматологический центр", — написал он в телеграм-канале.