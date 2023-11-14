При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранение получил младенец
Кулемзин заявил, что при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал ребёнок
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате инцидента ранение получил младенец. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин. Также пострадал многоквартирный дом.
"При обстреле Куйбышевского района по улице Шахтёрской Славы получил ранение мальчик 2023 года рождения. Доставлен в Республиканский травматологический центр", — написал он в телеграм-канале.
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району минимум восемь снарядов калибра 155 миллиметров.
Как сообщал Лайф, 7 ноября ВСУ нанесли удар по густонаселённому району Донецка, где расположены транспортная развязка, больницы и крупные торговые центры. Глава ДНР Денис Пушилин писал, что при обстреле города из РСЗО HIMARS погибло шесть человек. В результате случившегося пострадало 20 человек.
ТАСС / Валентин Спринчак