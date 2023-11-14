Нетаньяху поручил армии готовиться к любому сценарию эскалации с "Хезболлой"

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовиться к любому сценарию эскалации с ливанским движением "Хезболла". По его словам, на севере страны сейчас идёт мощный обмен ударами.

"Мы бьём по "Хезболле", однако моё указание ЦАХАЛ — готовиться к любому сценарию. Я предлагаю "Хезболле" не испытывать Израиль, потому что это стало бы ошибкой всей их жизни", — отметил Нетаньяху в ходе встречи с главами северных муниципалитетов.