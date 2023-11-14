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14 ноября, 18:42

Нетаньяху поручил армии готовиться к любому сценарию эскалации с "Хезболлой"

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовиться к любому сценарию эскалации с ливанским движением "Хезболла". По его словам, на севере страны сейчас идёт мощный обмен ударами.

"Мы бьём по "Хезболле", однако моё указание ЦАХАЛ — готовиться к любому сценарию. Я предлагаю "Хезболле" не испытывать Израиль, потому что это стало бы ошибкой всей их жизни", — отметил Нетаньяху в ходе встречи с главами северных муниципалитетов.

В Израиле запретили ливанский телеканал Al Mayadeen

В Израиле запретили ливанский телеканал Al Mayadeen

Ранее генсек "Хезболлы" Хасан Насралла допустил возможность объявления войны Израилю. Лидер шиитской организации подчеркнул, что поставки американских вооружений еврейскому государству показывают его слабость и беспомощность. Примерно две недели назад "Хезболла" атаковала Израиль новой мощной ракетой, которая не применялась ранее.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

Никита Осипов
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