Нетаньяху поручил армии готовиться к любому сценарию эскалации с "Хезболлой"
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовиться к любому сценарию эскалации с ливанским движением "Хезболла". По его словам, на севере страны сейчас идёт мощный обмен ударами.
"Мы бьём по "Хезболле", однако моё указание ЦАХАЛ — готовиться к любому сценарию. Я предлагаю "Хезболле" не испытывать Израиль, потому что это стало бы ошибкой всей их жизни", — отметил Нетаньяху в ходе встречи с главами северных муниципалитетов.
Ранее генсек "Хезболлы" Хасан Насралла допустил возможность объявления войны Израилю. Лидер шиитской организации подчеркнул, что поставки американских вооружений еврейскому государству показывают его слабость и беспомощность. Примерно две недели назад "Хезболла" атаковала Израиль новой мощной ракетой, которая не применялась ранее.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI