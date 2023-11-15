"Пил как все — умеренно": Панкер заявил, что основатель "Алисы" Шаталин был хорошим парнем

Умерший экс-гитарист и один из основателей рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин не употреблял наркотики, пил умеренно и был хорошим человеком. Об этом рассказал концертный директор группы "Кукрыниксы" Игорь Гудков, известный под прозвищем Панкер.

"Он хороший был парень. <…> Он не был наркоманом, он пил как все — умеренно. Не знаю, что там случилось", — рассказал Гудков в беседе с телеканалом "360".