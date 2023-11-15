"Пил как все — умеренно": Панкер заявил, что основатель "Алисы" Шаталин был хорошим парнем
Продюсер Панкер заявил, что основатель "Алисы" Шаталин не был наркоманом
Андрей Шаталин. Обложка © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт", Питер
Умерший экс-гитарист и один из основателей рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин не употреблял наркотики, пил умеренно и был хорошим человеком. Об этом рассказал концертный директор группы "Кукрыниксы" Игорь Гудков, известный под прозвищем Панкер.
"Он хороший был парень. <…> Он не был наркоманом, он пил как все — умеренно. Не знаю, что там случилось", — рассказал Гудков в беседе с телеканалом "360".
Панкер добавил, что не знает, когда и как пройдёт прощание с гитаристом, однако предположил, что всем займётся фронтмен "Алисы" Константин Кинчев, который ранее также организовал отпевание для ещё одного из основателей рок-коллектива Святослава Задерии.
Ранее Лайф писал о том, что во вторник, 14 ноября, скончался экс-гитарист и один из основателей рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин. Ему было 63 года. В августе музыкант пропал в Санкт-Петербурге, его искали как волонтёры, так и сотрудники правоохранительных органов. Спустя пару дней артиста нашли.