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14 ноября, 21:56

"Пил как все — умеренно": Панкер заявил, что основатель "Алисы" Шаталин был хорошим парнем

Продюсер Панкер заявил, что основатель "Алисы" Шаталин не был наркоманом

<p>Андрей Шаталин. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-41515336_120950?z=photo-41515336_457250454/album-41515336_176299849/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Поисковый отряд "Лиза алерт", Питер</a></p>

Андрей Шаталин. Обложка © VK / Поисковый отряд "Лиза алерт", Питер

Умерший экс-гитарист и один из основателей рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин не употреблял наркотики, пил умеренно и был хорошим человеком. Об этом рассказал концертный директор группы "Кукрыниксы" Игорь Гудков, известный под прозвищем Панкер.

"Он хороший был парень. <…> Он не был наркоманом, он пил как все — умеренно. Не знаю, что там случилось", — рассказал Гудков в беседе с телеканалом "360".

Панкер добавил, что не знает, когда и как пройдёт прощание с гитаристом, однако предположил, что всем займётся фронтмен "Алисы" Константин Кинчев, который ранее также организовал отпевание для ещё одного из основателей рок-коллектива Святослава Задерии.

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Ранее Лайф писал о том, что во вторник, 14 ноября, скончался экс-гитарист и один из основателей рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин. Ему было 63 года. В августе музыкант пропал в Санкт-Петербурге, его искали как волонтёры, так и сотрудники правоохранительных органов. Спустя пару дней артиста нашли.

Алексей Соловьёв
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