В Домодедово сел самолёт МЧС со второй группой эвакуированных из Газы россиян
В московском аэропорту Домодедово совершил посадку самолёт Ил-76 МЧС РФ со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян. Борт доставил на родину 98 граждан РФ.
"Спецборт МЧС России приземлился в аэропорту Домодедово. Самолёт чрезвычайного ведомства доставил 98 соотечественников в Россию", — говорится в телеграм-канале министерства.
Глава пресс-службы МЧС Роман Охотенко в беседе с ТАСС сообщил, что россиян сопровождали медики и психологи. Также он отметил, что некоторые граждане РФ, доставленные в Россию накануне, остаются в пункте временного размещения в Подмосковье. Тем временем из Газы эвакуирована третья группа соотечественников в составе 40 человек, а также члены их семей.
Напомним, что 12 ноября Россия начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа. На протяжении недели группа МЧС разрабатывала план маршрутов пересечения границы россиянами, которые оказались в зоне палестино-израильского конфликта. Первая группа людей была доставлена в Москву накануне, их состояние оценивается как удовлетворительное. Вечером 14 ноября самолёт Ил-76 со второй группой эвакуированных из Газы россиян вылетел из Каира в российскую столицу.
ТАСС / Валерий Шарифулин