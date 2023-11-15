В Домодедово сел самолёт МЧС со второй группой эвакуированных из Газы россиян

Глава пресс-службы МЧС Роман Охотенко в беседе с ТАСС сообщил, что россиян сопровождали медики и психологи. Также он отметил, что некоторые граждане РФ, доставленные в Россию накануне, остаются в пункте временного размещения в Подмосковье. Тем временем из Газы эвакуирована третья группа соотечественников в составе 40 человек, а также члены их семей.