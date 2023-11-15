МЧС опубликовало видео встречи в аэропорту эвакуированных из Газы россиян
МЧС России опубликовало в своём телеграм-канале видео встречи второй группы россиян, эвакуированных из сектора Газа. Первые пассажиры уже прошли зону таможенного контроля.
Кадры встречи второй группы эвакуированных россиян из сектора Газа. Видео © t.me / МЧС России
Одна из прибывших в Россию рассказала, что в Газе сложилась очень сложная ситуация, сильно бомбили, не было воды. Также она поблагодарила МЧС за эвакуацию.
Напомним, Россия начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа 12 ноября. Первая группа людей была доставлена в Москву в понедельник, 13 ноября, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ещё один самолёт, Ил-76, со второй группой эвакуированных из Газы россиян вылетел вечером 14 ноября из Египта в Москву, после чего благополучно приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Тем временем из Газы через КПП Рафах эвакуирована в Египет третья группа соотечественников в составе 40 человек, а также члены их семей.
t.me / МЧС России