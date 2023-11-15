МЧС опубликовало видео встречи в аэропорту эвакуированных из Газы россиян

МЧС России опубликовало в своём телеграм-канале видео встречи второй группы россиян, эвакуированных из сектора Газа. Первые пассажиры уже прошли зону таможенного контроля.

Одна из прибывших в Россию рассказала, что в Газе сложилась очень сложная ситуация, сильно бомбили, не было воды. Также она поблагодарила МЧС за эвакуацию.