Регион

Уведомления отключены

15 ноября, 02:13

МЧС опубликовало видео встречи в аэропорту эвакуированных из Газы россиян

МЧС России опубликовало в своём телеграм-канале видео встречи второй группы россиян, эвакуированных из сектора Газа. Первые пассажиры уже прошли зону таможенного контроля.

Кадры встречи второй группы эвакуированных россиян из сектора Газа. Видео © t.me / МЧС России

Одна из прибывших в Россию рассказала, что в Газе сложилась очень сложная ситуация, сильно бомбили, не было воды. Также она поблагодарила МЧС за эвакуацию.

Путин поблагодарил лидера Египта за помощь в эвакуации россиян из Газы

Путин поблагодарил лидера Египта за помощь в эвакуации россиян из Газы

Напомним, Россия начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа 12 ноября. Первая группа людей была доставлена в Москву в понедельник, 13 ноября, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ещё один самолёт, Ил-76, со второй группой эвакуированных из Газы россиян вылетел вечером 14 ноября из Египта в Москву, после чего благополучно приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Тем временем из Газы через КПП Рафах эвакуирована в Египет третья группа соотечественников в составе 40 человек, а также члены их семей.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • МЧС России
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров