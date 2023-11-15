Постпред Израиля: Текущая фаза операции в Газе продлится несколько недель

Нынешняя фаза военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа может продлиться несколько недель. Об этом заявил в беседе с телеканалом CNN постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

"Мы надеемся и молимся, чтобы это закончилось быстрее", — заявил дипломат, подчеркнув, что в настоящий момент идёт лишь очередной этап операции, который может завершиться в течение нескольких недель.