Постпред Израиля: Текущая фаза операции в Газе продлится несколько недель
Нынешняя фаза военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа может продлиться несколько недель. Об этом заявил в беседе с телеканалом CNN постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.
"Мы надеемся и молимся, чтобы это закончилось быстрее", — заявил дипломат, подчеркнув, что в настоящий момент идёт лишь очередной этап операции, который может завершиться в течение нескольких недель.
В то же время он сообщил, что целью действий Армии обороны Израиля в анклаве является полное уничтожение палестинского движения ХАМАС. Также Эрдан рассказал журналистам, что не представляет себе, как будет выглядеть следующий этап операции Тель-Авива в анклаве.
Напомним, противостояние ХАМАС и Армии обороны Израиля началось 7 октября, с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам. В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая палестинских радикалов. В то же время в еврейском государстве сообщали о том, что палестинское исламистское движение использует кареты скорой помощи для транспортировки оружия и боевиков.
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