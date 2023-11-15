Мать подростка-убийцы из Екатеринбурга хотела отдать его под опеку старшего сына и дочери

Во время судебного заседания женщина рассказала, что с сыном особо не конфликтовала, а если он уходил надолго, то обязательно созванивался с ней по видеосвязи. Также она пояснила, что Дима состоял на учёте ПДН за причастность к грабежу. Подросток, по словам матери, плохо учился и редко появлялся на занятиях. Женщина также поделилась, что недавно вышла замуж. В ближайшее время она планировала передать опеку над Димой старшему сыну и дочери, но готова была принимать участие в жизни подростка вместе с новым супругом. Стоит отметить, что в конце заседания мать школьника-убийцы разрыдалась и достала ингалятор. Прямо в зал суда ей вызывали бригаду скорой помощи.