Мать подростка-убийцы из Екатеринбурга хотела отдать его под опеку старшего сына и дочери
Ural Mash: Обвиняемого в двойном убийстве подростка хотели отдать под опеку
Мать обвиняемого в двойном убийстве 16-летнего подростка из Екатеринбурга после нового замужества хотела передать опеку над ним старшему сыну и дочери. Об этом сообщает Ural Mash.
Мать подростка-убийцы в зале суда. Видео © Telegram / Ural Mash
Во время судебного заседания женщина рассказала, что с сыном особо не конфликтовала, а если он уходил надолго, то обязательно созванивался с ней по видеосвязи. Также она пояснила, что Дима состоял на учёте ПДН за причастность к грабежу. Подросток, по словам матери, плохо учился и редко появлялся на занятиях. Женщина также поделилась, что недавно вышла замуж. В ближайшее время она планировала передать опеку над Димой старшему сыну и дочери, но готова была принимать участие в жизни подростка вместе с новым супругом. Стоит отметить, что в конце заседания мать школьника-убийцы разрыдалась и достала ингалятор. Прямо в зал суда ей вызывали бригаду скорой помощи.
"Я сожалею обо всём. Больно смотреть на сына за решёткой", — сквозь слёзы рассказала мать подростка журналистам.
Ранее Лайф сообщал, что на заседании 16-летнего юношу взяли под стражу и отправили в СИЗО до 13 января 2024 года. Трагедия, о которой идёт речь, произошла 13 ноября в Екатеринбурге. Лайф писал, что школьник зарезал свою 14-летнюю подругу, а затем и её мать и их шпица. Мотивом послужила ревность: парень приревновал возлюбленную к собственному 26-летнему брату.
Кадр из видео Telegram / Ural Mash