"Ненавидел мать": Подруга уральской школьницы раскрыла всю подноготную её отношений с парнем-убийцей
Подозреваемый в убийстве в Екатеринбурге школьник бил девушку ранее
16-летний Дима, зарезавший в Екатеринбурге свою девушку и её мать. Обложка © Telegram / SHOT
16-летний парень, который расправился со своей 14-летней возлюбленной и её матерью, не раз поднимал руку на девушку. Об этом сообщила подруга убитой.
"Про отношения она рассказывала часто. Помню одну ссору, когда он пару раз ударил её по лицу. За то, что она пошла гулять со своей подругой, а не с ним. Мать была против их отношений изначально, они часто ругались из-за этого. Он говорил, что ненавидит её мать. Возможно, это тоже стало причиной убийства", — рассказала подруга школьницы в беседе с E1.
Соседи тоже знали о вспышках ревности. Одна из местных жительниц сообщила изданию, что не удивилась такому финалу событий, ведь подростки часто шумели, непристойно себя вели и даже занимались сексом в подъезде. Убитая курила и пила, хотя училась хорошо и школу не прогуливала. Её парень ревновал даже к собственному брату, из-за чего и начался скандал, предположила собеседница.
Обвиняемый рос без отца, не посещал школу, в восьмом классе проучился два года, со сверстниками почти не общался, выпивал и курил. За нарушением закона замечен не был, казался простым, незаметным школьником без собственной компании, добавил ещё один из собеседников издания.
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Напомним, что 16-летний школьник зарезал свою девушку, а затем и её мать. Как оказалось, парень приревновал возлюбленную к собственному старшему брату. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый подросток уже задержан. Ему может грозить от десяти лет лишения свободы. По словам психиатра, школьник мог быть одержим синдромом Отелло. Бывшая девушка подростка рассказала, что ей он тоже запрещал общаться с друзьями.