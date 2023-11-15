"Ненавидел мать": Подруга уральской школьницы раскрыла всю подноготную её отношений с парнем-убийцей

16-летний парень, который расправился со своей 14-летней возлюбленной и её матерью, не раз поднимал руку на девушку. Об этом сообщила подруга убитой.

"Про отношения она рассказывала часто. Помню одну ссору, когда он пару раз ударил её по лицу. За то, что она пошла гулять со своей подругой, а не с ним. Мать была против их отношений изначально, они часто ругались из-за этого. Он говорил, что ненавидит её мать. Возможно, это тоже стало причиной убийства", — рассказала подруга школьницы в беседе с E1.

Соседи тоже знали о вспышках ревности. Одна из местных жительниц сообщила изданию, что не удивилась такому финалу событий, ведь подростки часто шумели, непристойно себя вели и даже занимались сексом в подъезде. Убитая курила и пила, хотя училась хорошо и школу не прогуливала. Её парень ревновал даже к собственному брату, из-за чего и начался скандал, предположила собеседница.