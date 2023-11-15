Путин: Элла Памфилова была права насчёт преимуществ электронного голосования

Глава ЦИК Элла Памфилова была права насчёт преимуществ электронного голосования. Об этом заявил в среду, 15 ноября, президент Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

"Элла Александровна мне в своё время доказывала преимущества такой формы голосования, и на самом деле она оказалась права", — сказал российский лидер.