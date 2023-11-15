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15 ноября, 15:29

Путин: Элла Памфилова была права насчёт преимуществ электронного голосования

Глава ЦИК Элла Памфилова была права насчёт преимуществ электронного голосования. Об этом заявил в среду, 15 ноября, президент Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

"Элла Александровна мне в своё время доказывала преимущества такой формы голосования, и на самом деле она оказалась права", — сказал российский лидер.

С развитием технологий избирательный процесс стал более удобным и для граждан, и для наблюдателей, поэтому активное внедрение сервисов электронного голосования можно только поддержать, добавил президент.

Путин отметил существенный рост доверия людей к выборам в России

Путин отметил существенный рост доверия людей к выборам в России

Ранее в ходе той же встречи Путин заявил, что честные и открытые выборы в России являются важным критерием для сохранения внутриполитической стабильности страны. В то же время глава государства предупредил, что любые попытки вмешательства в ход избирательных процессов, происходящих на территории России, будут пресекаться. Кроме того, российский лидер поблагодарил членов избиркомов из новых регионов за смелость и верность нашей стране.

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LIFE / Алексей Литвинов

Марина Калегина
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