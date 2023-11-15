Путин: Элла Памфилова была права насчёт преимуществ электронного голосования
Глава ЦИК Элла Памфилова была права насчёт преимуществ электронного голосования. Об этом заявил в среду, 15 ноября, президент Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.
"Элла Александровна мне в своё время доказывала преимущества такой формы голосования, и на самом деле она оказалась права", — сказал российский лидер.
С развитием технологий избирательный процесс стал более удобным и для граждан, и для наблюдателей, поэтому активное внедрение сервисов электронного голосования можно только поддержать, добавил президент.
Ранее в ходе той же встречи Путин заявил, что честные и открытые выборы в России являются важным критерием для сохранения внутриполитической стабильности страны. В то же время глава государства предупредил, что любые попытки вмешательства в ход избирательных процессов, происходящих на территории России, будут пресекаться. Кроме того, российский лидер поблагодарил членов избиркомов из новых регионов за смелость и верность нашей стране.
LIFE / Алексей Литвинов