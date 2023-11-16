В Совфеде предложили наказывать за склонение россиянок к аборту
Сенатор Ковитиди предложила ввести ответственность за склонение к аборту
Сенатор Ольга Ковитиди предложила подумать о введении уголовной ответственности за склонение к аборту. Её предложение касается умышленных действий, направленных на принуждение женщины к прерыванию беременности различными путями, например уговоров или обмана.
"Основываясь на принципе логической последовательности и системности, возникает обоснованная необходимость более внимательного изучения вопроса необходимости криминализации административной статьи путём дополнения ст. 123 УК, предусматривающей ответственность за незаконное проведение искусственного прерывания беременности, п. 4, предусматривающим наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта", — цитирует парламентария RT.
Кроме того, по её словам, всё, что касается медицинских показаний к аборту, должно быть чётко регламентировано.
В целом же Ковитиди призвала общество и государство поддерживать беременных женщин, которые в этот период очень ранимы, а также заявила, что многодетные семьи в России должны стать нормой.
Напомним, тема абортов снова оказалась на повестке дня после того, как ряд регионов решил наказывать за принуждение женщин к прерыванию беременности, а также запретил частным клиникам проводить такие операции. О том, что это достаточно острый вопрос, ещё в начале ноября заявлял российский лидер Владимир Путин.
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