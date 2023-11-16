В Совфеде предложили наказывать за склонение россиянок к аборту

Сенатор Ольга Ковитиди предложила подумать о введении уголовной ответственности за склонение к аборту. Её предложение касается умышленных действий, направленных на принуждение женщины к прерыванию беременности различными путями, например уговоров или обмана.

"Основываясь на принципе логической последовательности и системности, возникает обоснованная необходимость более внимательного изучения вопроса необходимости криминализации административной статьи путём дополнения ст. 123 УК, предусматривающей ответственность за незаконное проведение искусственного прерывания беременности, п. 4, предусматривающим наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта", — цитирует парламентария RT.

Кроме того, по её словам, всё, что касается медицинских показаний к аборту, должно быть чётко регламентировано.