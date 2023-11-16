В ГД назвали три плюса избирательной системы РФ, по сравнению с которой европейские кажутся отсталыми
Матвейчев: Избирательная система РФ за 30 лет стала одной из лучших в мире
Российская избирательная система прошла большой путь становления с 90-х годов до сегодняшнего дня и стала одной из лучших в мире. Так зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев прокомментировал вчерашнюю встречу президента Владимира Путина с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
"Во всех вот этих эталонных демократиях, Германии в том числе, я занимался выборами, и сравнивал избирательные системы, и могу сказать, что по сравнению с нашей избирательной системой их системы являются архаичными, отсталыми, примитивными и не заслуживающими никакого абсолютно доверия", — подчеркнул собеседник Лайфа.
Матвейчев также перечислил три главных достоинства российской избирательной системы. Первое — она удобна людям: широко внедряется электронное голосование, создаются мобильные участки, система приспосабливается к требованиям людей. Второе — система очень технически развита. Третье — она прозрачна.
"Очень много разных субъектов, которые так или иначе могут наблюдать за выборами. Да и сами избирательные комиссии у нас формируются не как в Англии, например, где правящая партия формирует. У нас представители разных партий присутствуют, и журналисты, и независимое общественное наблюдение, и техническое наблюдение. Всё это обеспечивает то, что система является максимально честной и прозрачной. Это приводит к политической стабильности", — добавил депутат.
Напомним, накануне, 15 ноября, президент РФ провёл встречу с представителями избиркомов, в ходе которой Путин пообещал пресекать любые попытки вмешательства в ход избирательных процессов на территории России. Президент также объяснил, в чём заключается важность проведения честных выборов, и поблагодарил членов избиркомов новых регионов за смелость и верность РФ.
ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный