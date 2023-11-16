В ГД назвали три плюса избирательной системы РФ, по сравнению с которой европейские кажутся отсталыми

Российская избирательная система прошла большой путь становления с 90-х годов до сегодняшнего дня и стала одной из лучших в мире. Так зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев прокомментировал вчерашнюю встречу президента Владимира Путина с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

"Во всех вот этих эталонных демократиях, Германии в том числе, я занимался выборами, и сравнивал избирательные системы, и могу сказать, что по сравнению с нашей избирательной системой их системы являются архаичными, отсталыми, примитивными и не заслуживающими никакого абсолютно доверия", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Матвейчев также перечислил три главных достоинства российской избирательной системы. Первое — она удобна людям: широко внедряется электронное голосование, создаются мобильные участки, система приспосабливается к требованиям людей. Второе — система очень технически развита. Третье — она прозрачна.