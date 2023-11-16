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16 ноября, 17:08

Самолёт МЧС со 120 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Спецборт МЧС со 120 россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву

В Москву из Египта вылетела третья группа из 120 россиян и членов их семей, которых эвакуировали из сектора Газа. Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ в четверг, 16 ноября.

Третья группа из 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа, вылетела из Египта в Москву. Видео © Telegram / МЧС России

"Борт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолёт Ил-76 доставит 120 граждан РФ и членов их семей", — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что 16 ноября КПП Рафах пересекли 12 россиян и членов их семей. Сейчас они на автобусах отправляются в Каир, где для них развёрнут оперативный штаб. Завтра опергруппа МЧС РФ в Египте продолжит работу по приёму людей.

МЧС заявило об эвакуации ещё 120 россиян из сектора Газа

МЧС заявило об эвакуации ещё 120 россиян из сектора Газа

Как сообщал Лайф, Россия начала эвакуацию граждан из сектора Газа 12 ноября. Первую группу беженцев доставили в Москву 13 ноября, их состояние оценивается как удовлетворительное. Позже в российскую столицу прибыл самолёт со второй группой эвакуированных из Газы россиян и членов их семей. МЧС сообщало, что в общей сложности из анклава эвакуированы 297 человек, 168 из них доставлены в Россию.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Никита Осипов
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