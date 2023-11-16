Самолёт МЧС со 120 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Спецборт МЧС со 120 россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву
В Москву из Египта вылетела третья группа из 120 россиян и членов их семей, которых эвакуировали из сектора Газа. Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ в четверг, 16 ноября.
Третья группа из 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа, вылетела из Египта в Москву. Видео © Telegram / МЧС России
"Борт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолёт Ил-76 доставит 120 граждан РФ и членов их семей", — отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что 16 ноября КПП Рафах пересекли 12 россиян и членов их семей. Сейчас они на автобусах отправляются в Каир, где для них развёрнут оперативный штаб. Завтра опергруппа МЧС РФ в Египте продолжит работу по приёму людей.
Как сообщал Лайф, Россия начала эвакуацию граждан из сектора Газа 12 ноября. Первую группу беженцев доставили в Москву 13 ноября, их состояние оценивается как удовлетворительное. Позже в российскую столицу прибыл самолёт со второй группой эвакуированных из Газы россиян и членов их семей. МЧС сообщало, что в общей сложности из анклава эвакуированы 297 человек, 168 из них доставлены в Россию.
Telegram / МЧС России