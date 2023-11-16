Самолёт МЧС со 120 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

В Москву из Египта вылетела третья группа из 120 россиян и членов их семей, которых эвакуировали из сектора Газа. Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ в четверг, 16 ноября.

Третья группа из 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа, вылетела из Египта в Москву. Видео © Telegram / МЧС России

"Борт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолёт Ил-76 доставит 120 граждан РФ и членов их семей", — отметили в ведомстве.