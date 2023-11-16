На Украине возбудили второе уголовное дело против Арестовича*
Алексей Арестович. Обложка © Wikipedia / Office of the President of Ukraine
На Украине против бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича* завели новое уголовное дело. Об этом в соцсетях сообщила депутат Верховной рады Наталья Пипа.
По её словам, полиция открыла уголовное производство в отношении Арестовича*. Однако по какой статье возбуждено дело, она не уточнила. Позже пресс-служба Нацполиции Незалежной сообщила в телеграм-канале, что расследуется дело по факту обращения группы народных депутатов. Дело было заведено по статье о заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения. По данным украинских СМИ, речь идёт о конфликте между Арестовичем* и самой Пипой.
В начале июня нардеп Пипа сделала замечание молодому человеку, который исполнял на улице во Львове песни Виктора Цоя. Тот в ответ, по словам депутата, оскорбил её, после чего парламентарий обратилась в полицию. Арестович* же выступил в защиту парня и попросил завести дело на Пипу, обвинив её в "разжигании национальной вражды и ненависти по языковому признаку". А в октябре стало известно, что на Арестовича* завели дело по статье о "распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости". На политика пожаловались из-за попавшего в Сеть видеоотрывка из платного психологического семинара, где он назвал женщин "существами, которых хочется душить". Сам Арестович* находится за пределами Украины.
Напомним, Арестович* покинул пост советника Зеленского в январе 2023 года из-за скандала с его признанием в том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО. Он сам написал заявление об отставке.
* Включён в России в перечень экстремистов и террористов.