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16 ноября, 18:21

На Украине возбудили второе уголовное дело против Арестовича*

<p>Алексей Арестович. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oleksiy_Arestovych_(24-02-2022).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Office of the President of Ukraine</p>

Алексей Арестович. Обложка © Wikipedia / Office of the President of Ukraine

На Украине против бывшего советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича* завели новое уголовное дело. Об этом в соцсетях сообщила депутат Верховной рады Наталья Пипа.

По её словам, полиция открыла уголовное производство в отношении Арестовича*. Однако по какой статье возбуждено дело, она не уточнила. Позже пресс-служба Нацполиции Незалежной сообщила в телеграм-канале, что расследуется дело по факту обращения группы народных депутатов. Дело было заведено по статье о заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения. По данным украинских СМИ, речь идёт о конфликте между Арестовичем* и самой Пипой.

В начале июня нардеп Пипа сделала замечание молодому человеку, который исполнял на улице во Львове песни Виктора Цоя. Тот в ответ, по словам депутата, оскорбил её, после чего парламентарий обратилась в полицию. Арестович* же выступил в защиту парня и попросил завести дело на Пипу, обвинив её в "разжигании национальной вражды и ненависти по языковому признаку". А в октябре стало известно, что на Арестовича* завели дело по статье о "распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости". На политика пожаловались из-за попавшего в Сеть видеоотрывка из платного психологического семинара, где он назвал женщин "существами, которых хочется душить". Сам Арестович* находится за пределами Украины.

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Напомним, Арестович* покинул пост советника Зеленского в январе 2023 года из-за скандала с его признанием в том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО. Он сам написал заявление об отставке.

* Включён в России в перечень экстремистов и террористов.

Наталья Исакова
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