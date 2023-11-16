На Украине возбудили второе уголовное дело против Арестовича*

По её словам, полиция открыла уголовное производство в отношении Арестовича*. Однако по какой статье возбуждено дело, она не уточнила. Позже пресс-служба Нацполиции Незалежной сообщила в телеграм-канале, что расследуется дело по факту обращения группы народных депутатов. Дело было заведено по статье о заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения. По данным украинских СМИ, речь идёт о конфликте между Арестовичем* и самой Пипой.