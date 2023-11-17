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16 ноября, 22:31

В США заявили о кооперации с Китаем по антироссийским санкциям

Госдеп сообщил, что США кооперируются с Китаем по теме антироссийских санкций

Соединённые Штаты находятся в тесной кооперации со своими китайскими коллегами в вопросах, касающихся антироссийских санкций и потолка цены на нефть. Таким образом помощник главы американского внешнеполитического ведомства по энергетике Джеффри Пайатт ответил на вопрос о работе Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе по этим моментам.

"Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима", — заявил помощник госсекретаря.

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Как сообщал Лайф, 5 декабря прошлого года вступило в силу эмбарго Евросоюза на нефть из России. С того дня Европа официально перестала импортировать поставляемую морем российскую нефть. В конце прошлого года на фоне этого президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на ограничение цен на чёрное золото, а в марте текущего года российский лидер заявил, что Москва готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай.

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Unsplash

Алексей Соловьёв
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