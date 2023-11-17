В США заявили о кооперации с Китаем по антироссийским санкциям

Соединённые Штаты находятся в тесной кооперации со своими китайскими коллегами в вопросах, касающихся антироссийских санкций и потолка цены на нефть. Таким образом помощник главы американского внешнеполитического ведомства по энергетике Джеффри Пайатт ответил на вопрос о работе Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе по этим моментам.

"Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима", — заявил помощник госсекретаря.