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Никаких компромиссов: Названо три главных вывода после встречи Си Цзиньпина и Байдена

Востоковед Котков — о встрече Си Цзиньпина и Байдена: США не уйдут с позиций

16 ноября, 15:45

ТАСС / AP / Doug Mills

США будут и дальше раскачивать Тайвань, отстаивать свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, несмотря на требования Китая, и продолжат облагать Пекин санкциями и пошлинами. Именно таков итог встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена, считает востоковед Кирилл Котков.

Глава Центра изучения стран Дальнего Востока выделил три ключевых тезиса, которые были озвучены на переговорах лидеров двух сверхдержав. Первый — это то, что США будут продолжать отстаивать свои интересы и интересы своих союзников в АТР, даже если это угрожает безопасности Китая.

"Это означает, что Соединённые Штаты не отказываются от своей политики окружения Китая кольцом враждебных или, на худой конец, нестабильных государств", — заявил эксперт в беседе с "Царьградом".

Второй — США будут и дальше раскачивать ситуацию с Тайванем, несмотря на то что Байден сказал Си Цзиньпину "дежурную" фразу про уважение принципа единого Китая, но при этом добавил, что Штаты выступают за "статус-кво по Тайваню". Третий — Вашингтон не собирается уступать в вопросах санкций и пошлин, которыми облагается Пекин, считает Котков.

Таким образом, эксперт полагает, что никаких компромиссов на встрече лидеров Китая и США достигнуто не было и Штаты не собираются отказываться от своей политики сдерживания.

Политолог указала на лицемерие властей США после встречи Си Цзиньпина с Байденом

Политолог указала на лицемерие властей США после встречи Си Цзиньпина с Байденом

Напомним, 15 ноября Си Цзиньпин и Байден провели первую очную встречу почти за год. Позже в Белом доме заявили, что переговоры носили откровенный и конструктивный характер. Тем не менее это не помешало Байдену сразу после встречи назвать китайского коллегу диктатором. В МИД КНР назвали эти слова американского лидера безответственными.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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