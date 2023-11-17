Песков: Путин не планирует проводить отдельную встречу с Уриным или Гергиевым
У президента России Владимира Путина нет планов проводить отдельную встречу с директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет", — коротко ответил пресс-секретарь главы государства.
Как уже рассказывал Лайф, на днях стало известно, что гендиректор и дирижёр Мариинского театра Валерий Гергиев до конца года может сменить Владимира Урина на посту главы Большого театра. Предполагается, что он будет совмещать руководство в столичном учреждении с работой в петербургской Мариинке и оркестре. В Кремле перенаправили вопрос о назначении Гергиева в Минкульт, однако сам он в разговоре с нашим корреспондентом не исключил такой возможности.