Минкульт РФ отказался выдать фильму "Брат 3" прокатное удостоверение

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Брат 3", премьера которого в России назначена на 23 ноября. Об этом сообщил глава прокатной компании HHG Владислав Пастернак.

"К сожалению, в настоящее время некоторые художественные решения фильма не встретили понимания и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения. Мы надеемся на продолжение диалога с Министерством культуры", — приводит его слова НСН.

Если прокатное удостоверение не будет выдано к понедельнику, то показ фильма будет отменён в Тамбове и Санкт-Петербурге. При этом деньги, потраченные на раскрутку, просто "сгорят". По словам Пастернака, расписание российских кинотеатров на следующую неделю уже сформировано, поэтому любые изменения прибавят им лишней работы.