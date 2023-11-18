Минкульт РФ отказался выдать фильму "Брат 3" прокатное удостоверение
Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Брат 3", премьера которого в России назначена на 23 ноября. Об этом сообщил глава прокатной компании HHG Владислав Пастернак.
"К сожалению, в настоящее время некоторые художественные решения фильма не встретили понимания и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения. Мы надеемся на продолжение диалога с Министерством культуры", — приводит его слова НСН.
Если прокатное удостоверение не будет выдано к понедельнику, то показ фильма будет отменён в Тамбове и Санкт-Петербурге. При этом деньги, потраченные на раскрутку, просто "сгорят". По словам Пастернака, расписание российских кинотеатров на следующую неделю уже сформировано, поэтому любые изменения прибавят им лишней работы.
"Только возврат 700 билетов в Москве — это испорченный вечер зрителей и лишняя нагрузка на персонал кинотеатра", — подчеркнул он, добавив, что речь идёт не о полной отмене проката, а лишь о переносе даты.
Напомним, недавно в Сети появился финальный трейлер фильма "Брат 3". При этом многие уже успели раскритиковать кинокартину ещё до её появления на больших экранах. Комментаторы назвали её танцем на костях культового режиссёра Алексея Балабанова, посягательством на святое и лютой безвкусицей. При этом актёр Виктор Сухоруков, который сыграл одного из главных героев в предыдущих частях, признался, что не собирается смотреть фильм, над созданием которого работала какая-то "шпана". Продюсер Игорь Калёнов констатировал, что картине "не хватает ума и таланта".
kinopoisk / "Брат 3" (2023), режиссёр Валерий Переверзев