Израиль согласился на 4 часа остановить боевые действия вблизи Рафаха

"Сегодня мы осуществим тактическую приостановку боевых действий в течение дня, а именно — с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 по Москве. — Прим. Лайфа) в гуманитарных целях в районе лагеря беженцев Рафах", — написал он в соцсети Twitter.