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Израиль согласился на 4 часа остановить боевые действия вблизи Рафаха

Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль приостановит бои около Рафаха на 4 часа

19 ноября, 10:09

Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

Израильская армия временно прекратит военные действия вблизи города Рафах, где находится лагерь беженцев, чтобы открыть гуманитарные коридоры. Об этом заявил официальный представитель военных Авихай Эдри.

"Сегодня мы осуществим тактическую приостановку боевых действий в течение дня, а именно — с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 по Москве. — Прим. Лайфа) в гуманитарных целях в районе лагеря беженцев Рафах", — написал он в соцсети Twitter.

Жертвами авиаударов Израиля за ночь стали более 30 палестинцев

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Ранее в ЮНИСЕФ сообщили, что в секторе Газа находится около миллиона детей. Все они нуждаются в помощи, отметила исполнительный директор Детского фонда ООН Кэтрин Рассел. Эвакуация пострадавших детей из анклава происходит через КПП Рафах. При этом Израиль отверг предложение палестинского движения ХАМАС о нескольких днях перемирия в обмен на освобождение 50 заложников.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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