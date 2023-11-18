Палестинских детей начали вывозить из Газы на лечение
Больные палестинские дети прибыли на КПП Рафах для отправки на лечение в ОАЭ
Первая группа детей из сектора Газа, нуждающихся в срочной медицинской помощи, прибыла на границу с Египтом. Оттуда больные малыши отправятся в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщил портал Rafah Online, сославшись на источник в местном обществе Красного Полумесяца.
"Дети пересажены на машины скорой помощи. Их доставят в международный аэропорт Эль-Ариш в сопровождении должностных лиц Министерства здравоохранения ОАЭ", — сказано в материале.
Всего в рамках инициативы шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна планируется эвакуировать из Палестины и вылечить 1000 детей. Вместе с несовершеннолетними из Газы будут вызволены члены их семей.
Ранее в ЮНИСЕФ сообщили, что в секторе Газа находится около миллиона детей. Все они нуждаются в помощи, отметила исполнительный директор Детского фонда ООН Кэтрин Рассел.
Напомним, конфликт между Израилем и ХАМАС резко обострился 7 октября. В тот день еврейское государство обстреляли из сектора Газа. Позже на территорию страны проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки палестинского анклава. Счёт жертв идёт на тысячи, среди погибших много детей.
ТАСС / EPA / STRINGER