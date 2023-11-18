Палестинских детей начали вывозить из Газы на лечение

Первая группа детей из сектора Газа, нуждающихся в срочной медицинской помощи, прибыла на границу с Египтом. Оттуда больные малыши отправятся в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщил портал Rafah Online, сославшись на источник в местном обществе Красного Полумесяца.

"Дети пересажены на машины скорой помощи. Их доставят в международный аэропорт Эль-Ариш в сопровождении должностных лиц Министерства здравоохранения ОАЭ", — сказано в материале.

Всего в рамках инициативы шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна планируется эвакуировать из Палестины и вылечить 1000 детей. Вместе с несовершеннолетними из Газы будут вызволены члены их семей.