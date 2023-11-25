День миротворца, День домашней кухни, Иван Снежный: праздники и приметы 25 ноября На сегодняшний день, 25 ноября 2023 года, в России приходится праздник военных, имеющих особый международный статус. А в одном из регионов нашей страны в эту дату чествуют исполнителей народного эпоса, признанного уникальным на глобальном уровне. 24 ноября, 21:01 25 ноября отмечается День российского военного миротворца. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

День военного миротворца

25 октября в России отмечается праздник военнослужащих, задача которых — не вести боевые действия, а пытаться их не допустить. Сегодня отмечается День российского военного миротворца. Несколько фактов о нём: это официальный российский профессиональный праздник;

установлен указом президента РФ в 2016 году;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 25 ноября;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

После распада СССР Россия, как государство-правопреемник, продолжила участие в миссиях ООН по поддержанию мира. Миротворцы от РФ находились на Ближнем Востоке, в Западной Сахаре, Камбодже и Югославии. Также Россия включилась в миротворческий процесс на территории СНГ. С 1992 года военнослужащие нашей страны входят в Коллективные силы по поддержанию мира в СНГ, а с 2007-го — и в миротворческий контингент ОДКБ.

Принципы использования российских миротворцев на территории других стран определены в Военной доктрине РФ и Концепции внешней политики РФ. С 2005 года таких специалистов начали готовить к участию в миротворческих операциях в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой миротворческой бригаде Центрального военного округа в Самарской области.

Сейчас российские миротворцы продолжают выполнять задачи в том числе на территории Карабахского экономического района Азербайджана. Поддерживая взаимодействие с властями республики, они обеспечивают в зоне своей ответственности безопасность и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Фото © Shutterstock

25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который вряд ли можно считать праздником. Предлагаем узнать о нём больше: это международный официальный день, часть глобальной акции;

провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1999 года;

приурочен к дате убийства трёх сестёр-политиков в Доминиканской Республике;

цель — призыв к отказу от насилия в отношении женщин в любой форме.

25 ноября 1960 года в Доминиканской Республике по приказу её правителя Рафаэля Трухильо была совершена расправа над тремя сёстрами Мирабаль, которые были видными политическими деятелями этой страны. В качестве особой даты женские неправительственные организации выделили этот день в 1981 году, а спустя почти два десятилетия он был утверждён как часть глобальной акции, направленной против насилия в отношении женщин.

25 ноября каждый год запускается 16-дневная кампания активных действий в этой сфере. Завершаются они 10 декабря — в Международный день прав человека. Цель ООН — призывать правительства, гражданское общество, СМИ и жителей всех стран объединить усилия в борьбе с глобальной пандемией насилия.

К сожалению, насилие в отношении женщин и девочек всё ещё широко распространено. Оно проявляется в физической, сексуальной и психологической формах, включая насилие со стороны партнёра (избиение, сексуальное насилие и домогательства, торговлю людьми, калечащие операции на женских половых органах, детские браки). Согласно статистике ООН, около 736 миллионов женщин в течение жизни сталкивались с физическим или сексуальным насилием, причём за последнее десятилетие этот показатель практически не изменился. В большинстве случаев всё это имеет место в государствах, находящихся ещё на пути развития. Однако и в России проблема насилия над женщинами пока не решена. Задача государства и общества — не закрывать на это глаза.

День Олонхо в Якутии

25 ноября отмечается День Олонхо в Якутии. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

25 ноября в России отмечается особый праздник в одном из самых самобытных регионов нашей страны — День Олонхо в Республике Саха (Якутия). Вот несколько фактов о нём: это региональный праздник, посвящённый якутскому народному эпосу — Олонхо;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 25 ноября;

в этот день в 2005 году ЮНЕСКО объявило эпос шедевром устного и нематериального наследия человечества;

в республике к празднику обычно приурочены различные культурные мероприятия, посвящённые Олонхо.

Самая первая запись якутского Олонхо, 1902 г. Видео © YouTube / Old Yakutsk

Олонхо, как это обычно и бывает с эпосами, для якутского народа — это целая энциклопедия мудрости, его искусства и поэзии. В масштабном произведении собран фонд поэтического гения якутов, все вершины духовного и материального творения его в прошлом. В Олонхо можно видеть и чувствовать силу очарования якутского слова.

Народные сказители, которых в Якутии называют олонхосутами, исполняют поэмы, длина которых обычно около 10 000 — 15 000 тысяч строк. При этом приходится проявлять многогранный талант: актёрское и певческое мастерство, дар импровизации и ораторское искусство. Музыкального сопровождения у эпоса нет. Сказитель использует особые тональности, чтобы передать речь разных персонажей. Считается, что раньше были поэмы, для пения которых требовалось семь суток. Например, олонхо "Нюргун Боотур Стремительный" состоит из 36 тысяч стихотворных строк. Основная тема Олонхо — это судьба эпического племени Айыы аймага, прародителей людей. Это подаётся как своеобразная история всего человеческого общества.

В День Олонхо в Якутии обычно можно посетить различные культурные мероприятия, посвящённые эпосу. Так, в этом году можно сходить на встречу с художницей по костюмам театра Олонхо, в мастерскую по созданию сказочных образов, поиграть в квест "Вселенная Олонхо".

День домашней кухни

25 ноября отмечается День домашней кухни. Фото © Shutterstock

25 ноября в России отмечается необычный праздник — День домашней кухни. Вот что известно об этом событии: это международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 25 ноября, по календарю не смещается;

придуман, чтобы призвать чаще готовить дома, проводить больше времени с семьёй.

Кто придумал праздник под названием День домашней кухни, история уже умалчивает. Упоминаться в русскоязычном сегменте Интернета он стал примерно семь лет назад. Праздник неофициальный, какие-то традиции, связанные с ним, пока не сложились, поэтому можно придумать самим, как отмечать этот день. Очевидно, что лучший способ — приготовить что-то на домашней кухне. Во-первых, так можно обеспечить себя пищей более здоровой, чем продаётся в магазинах и предлагается в кафе, а во-вторых, это может быть ещё одной возможностью провести время вместе всей семьёй. Для этого из обилия блюд можно выбрать такое, где своя роль в кулинарном деле найдётся для каждого. Например, можно за тёплыми разговорами слепить пельмени или нарезать вкусный и полезный салат.

Вариантов на самом деле множество. Так, Лайф писал про пять лакомств из магазина, которые окажутся вкуснее и полезнее, если приготовить их самим, и среди них упоминается соус, который редко делают сами, — майонез. Почему бы не попробовать? Можно также разобраться, как приготовить дома "космическую" еду. Вилки и ложки за таким ужином или обедом, как на орбите Земли, не понадобятся.

Приметы 25 ноября

Иван Снежный

Русская православная церковь 25 ноября чтит память святого Иоанна Милостивого — патриарха Александрийского, который жил в VI–VII веках. Родился он в Амафунте (Лимасол) в семье сановника. Потеряв жену и детей, начал вести аскетическую жизнь, заботился о бедных. На патриарший пост был избран, не будучи ни монахом, ни клириком. Раздал своё имущество нищим Александрии, давал нуждающимся приют. Церковь причислила его к лику святых как святителя.

На Руси день 25 ноября называли Иван Снежный, так как обычно к этому времени на земле уже был белый покров. Была традиция в этот день проводить ярмарки, совершать покупки: считалось, что обновки будут служить долго. Иван Снежный завершал череду свадебных дней — желающим сочетаться браком после этой даты следовало ждать конца зимы. На Ивана ни в коем случае нельзя отказывать в помощи.

Погодные приметы 25 ноября

Снег пошёл — к тёплой погоде.

Дождь в этот день — сильных холодов ждать только в феврале.

Сильные морозы — к ранней весне.

Облака низко плывут — к морозным дням.

Именинники 25 ноября

25 ноября может отмечать именины российский актёр Борис Щербаков. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Сегодня, 25 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр;

Афанасий;

Борис;

Владимир;

Даниил;

Дмитрий;

Иван;

Константин;

Лев;

Матвей;

Николай;

Степан;

Фёдор;

Ян. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев