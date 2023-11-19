ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области
Губернатор Старовойт: ВСУ выпустили 13 снарядов по селу Николаево-Дарьино
ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области. Обложка © T.me / Роман Старовойт
13 прилётов в результате обстрела со стороны ВСУ зафиксировали в селе Николаево-Дарьино в Курской области. Никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Сегодня днём со стороны Украины обстреляно село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Насчитали 13 прилётов", — сообщил губернатор в телеграм-канале.
Он добавил, что в результате атаки повреждено около десяти хозяйственных и административных построек на территории местной агрофирмы.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ нанесли удар по густонаселённому району Донецка, где расположены транспортная развязка, больницы и крупные торговые центры. Глава ДНР Денис Пушилин писал, что при обстреле города из РСЗО HIMARS погибло шесть человек. В результате случившегося пострадало 20 человек.