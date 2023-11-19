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19 ноября, 16:38

ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ выпустили 13 снарядов по селу Николаево-Дарьино

<p>ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/gubernator_46" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт </a></p>

ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области. Обложка © T.me / Роман Старовойт

13 прилётов в результате обстрела со стороны ВСУ зафиксировали в селе Николаево-Дарьино в Курской области. Никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Сегодня днём со стороны Украины обстреляно село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Насчитали 13 прилётов", — сообщил губернатор в телеграм-канале.

Он добавил, что в результате атаки повреждено около десяти хозяйственных и административных построек на территории местной агрофирмы.

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранение получил младенец

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранение получил младенец

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ нанесли удар по густонаселённому району Донецка, где расположены транспортная развязка, больницы и крупные торговые центры. Глава ДНР Денис Пушилин писал, что при обстреле города из РСЗО HIMARS погибло шесть человек. В результате случившегося пострадало 20 человек.

Александра Мышляева
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