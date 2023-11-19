ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области

13 прилётов в результате обстрела со стороны ВСУ зафиксировали в селе Николаево-Дарьино в Курской области. Никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Сегодня днём со стороны Украины обстреляно село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Насчитали 13 прилётов", — сообщил губернатор в телеграм-канале.