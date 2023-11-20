Стал известен оператор захваченного в Красном море судна Galaxy Leader

Оператором судна Galaxy Leader, захваченного в Красном море йеменскими хуситами из движения "Ансар Аллах", является японская компания Nippon Yusen (NYK Line). Об этом сообщило агентство Kiodo.

Принадлежит корабль компании из Великобритании. В экипаж входило 25 человек из Болгарии, Румынии, Мексики, Украины и Филиппин. Подданных Израиля и Японии на борту не было.