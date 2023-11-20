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20 ноября, 00:39

Стал известен оператор захваченного в Красном море судна Galaxy Leader

Kyodo: Оператором захваченного в Красном море корабля является японская компания

Оператором судна Galaxy Leader, захваченного в Красном море йеменскими хуситами из движения "Ансар Аллах", является японская компания Nippon Yusen (NYK Line). Об этом сообщило агентство Kiodo.

Принадлежит корабль компании из Великобритании. В экипаж входило 25 человек из Болгарии, Румынии, Мексики, Украины и Филиппин. Подданных Израиля и Японии на борту не было.

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Ранее представители движения "Ансар Аллах" пригрозили, что йеменские хуситы будут атаковать любые суда Израиля. Они заявили, что под ударом окажутся в том числе гражданские корабли, если будут в зоне поражения их орудий. Позже стало известно о том, что движение "Ансар Аллах" захватило судно Galaxy Leader в Красном море. Корабль был отбуксирован к берегам Йемена.

Обложка ©

marinetraffic.com / Rolf Jonsen

Лариса Сафронова
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