Стал известен оператор захваченного в Красном море судна Galaxy Leader
Kyodo: Оператором захваченного в Красном море корабля является японская компания
Оператором судна Galaxy Leader, захваченного в Красном море йеменскими хуситами из движения "Ансар Аллах", является японская компания Nippon Yusen (NYK Line). Об этом сообщило агентство Kiodo.
Принадлежит корабль компании из Великобритании. В экипаж входило 25 человек из Болгарии, Румынии, Мексики, Украины и Филиппин. Подданных Израиля и Японии на борту не было.
Ранее представители движения "Ансар Аллах" пригрозили, что йеменские хуситы будут атаковать любые суда Израиля. Они заявили, что под ударом окажутся в том числе гражданские корабли, если будут в зоне поражения их орудий. Позже стало известно о том, что движение "Ансар Аллах" захватило судно Galaxy Leader в Красном море. Корабль был отбуксирован к берегам Йемена.