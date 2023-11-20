В Госдуме заявили о сломанном экономическом компасе Украины

Там, где этого нет, уровень решений снижается до выключателя в предбаннике. Ну и, конечно, никто не отменял разумный эгоизм в защите национальных экономических интересов. Предшественники Зеленского это, кстати, очень хорошо понимали. И не уповали ни в одном вопросе экспорта-импорта только на одну сторону света

Станислав Наумов Депутат Государственной думы