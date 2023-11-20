В Госдуме заявили о сломанном экономическом компасе Украины
Наумов: Будущее Украины — в едином экономическом пространстве с РФ и Белоруссией
В XXI веке ключевым инфраструктурным инструментом геополитического влияния являются рельсы, трубы и провода, а не пушки и мины. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя проблемы на польско-украинской границе, где приостановил работу очередной пункт пропуска.
Там, где этого нет, уровень решений снижается до выключателя в предбаннике. Ну и, конечно, никто не отменял разумный эгоизм в защите национальных экономических интересов. Предшественники Зеленского это, кстати, очень хорошо понимали. И не уповали ни в одном вопросе экспорта-импорта только на одну сторону света
У транзитных стран, отметил парламентарий, экономический компас должен показывать правильные ориентиры. По его словам, будущее Украины, как ни крути, — в едином экономическом пространстве с Россией, Белоруссией, Казахстаном. Наумов выразил уверенность, что наступит момент и Россия защитит интересы украинских сельхозпроизводителей на базе соответствующего Союзного договора.
Напомним, с 6 ноября польские перевозчики заблокировали несколько контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Они требуют от власти возвращения прежних ограничений на транспортные операции для Украины. Местные дальнобойщики несут серьёзные убытки, так как перевозчики из Незалежной забирают у них всех клиентов, привлекая низкой ценой. Людям приходится сутками стоять в многокилометровых пробках. Они пытаются искать объездные пути, однако это приводит к созданию заторов в соседних государствах. Сегодня стало известно, что приостановил работу очередной пункт пропуска — Медыка – Шегини. Причина — отсутствие электричества со стороны Польши.
LIFE / Владимир Суворов