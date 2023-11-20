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20 ноября, 12:43

Снежный апокалипсис: Сотни машин встали в пробку на границе России и Грузии

SHOT: Из-за непогоды сотни машин встали в пробку на российско-грузинской границе

На российско-грузинской границе скопились сотни машин из-за снежного апокалипсиса. Из-за непогоды закрыты КПП Верхний Ларс и дорога к границе. Как пишет SHOT, уже почти сутки автомобилисты стоят в глухой пробке.

Обстановка на российско-грузинской границе, где сотни автомобилей встали в пробку из-за непогоды. Видео © Telegram / SHOT

Дороги перекрыли из-за сильных осадков и опасности схода лавин как с грузинской, так и с российской сторон границы накануне, 19 ноября. Также сообщается, что из-за непогоды был закрыт грузинский горнолыжный курорт Гудаури. Напомним, что проехать сухопутным путём из РФ в Грузию можно только через единственный КПП Верхний Ларс – Казбеги.

Также в воскресенье, 19 ноября, сильнейший ураган прошёл по Сибири. В Кузбассе тополь упал на машину и убил двух человек, Лайф публиковал видео с моментом трагедии. Кроме того, в Барнауле сорванный ветром кусок крыши убил женщину.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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