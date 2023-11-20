Снежный апокалипсис: Сотни машин встали в пробку на границе России и Грузии

На российско-грузинской границе скопились сотни машин из-за снежного апокалипсиса. Из-за непогоды закрыты КПП Верхний Ларс и дорога к границе. Как пишет SHOT , уже почти сутки автомобилисты стоят в глухой пробке.

Дороги перекрыли из-за сильных осадков и опасности схода лавин как с грузинской, так и с российской сторон границы накануне, 19 ноября. Также сообщается, что из-за непогоды был закрыт грузинский горнолыжный курорт Гудаури. Напомним, что проехать сухопутным путём из РФ в Грузию можно только через единственный КПП Верхний Ларс – Казбеги.



