Женщину унесло на 30 метров сорванным ветром куском крыши на Алтае

В Барнауле сорванный ураганным ветром кусок крыши убил женщину, прокуратура проводит проверку. Об этом сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа будут изучены обстоятельства гибели женщины, проконтролировано принятие процессуального решения по факту её смерти, а также будет дана оценка проведённым строительным работам", — информировала она ТАСС.