Женщину унесло на 30 метров сорванным ветром куском крыши на Алтае
В Барнауле женщину убил кусок крыши, сорванный ураганным ветром
Работа спасательных служб в Алтайском крае. Обложка © Telegram / ГУ МЧС Алтайского края
В Барнауле сорванный ураганным ветром кусок крыши убил женщину, прокуратура проводит проверку. Об этом сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа будут изучены обстоятельства гибели женщины, проконтролировано принятие процессуального решения по факту её смерти, а также будет дана оценка проведённым строительным работам", — информировала она ТАСС.
Трагедия произошла на Лунной улице. Услышав ночью какой-то шум, женщина вместе с гражданским мужем вышла на улицу. Лист настила ветром отрывало от крыши, она кинулась его удерживать. В итоге вместе с листом несчастную унесло на 30 метров.
Летающие крыши и вырванные деревья: Появились видео последствий сильнейшего шторма, накрывшего ряд регионов России
Лайф рассказывал о последствиях бушующего в российских регионах урагана. Так, в Алтайском крае вырванное ветром дерево насквозь пробило пассажирский автобус, а в Новокузнецке огромная вывеска магазина рухнула на женщину. Там же тополь упал на машину и убил двух человек, мы публиковали видео падения огромного дерева.