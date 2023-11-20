Беременные россиянки вновь массово бросились рожать в Аргентине
SHOT: В Аргентине вновь зафиксировали бум "родильного туризма" среди россиянок
Стоимость родов в Аргентине за последние несколько лет упала в два раза, а спрос на "родильный туризм" в эту страну среди россиянок восстановился после инцидента с арестами беременных в аэропорту Буэнос-Айрес. Об этом пишет SHOT.
Телеграм-канал со ссылкой на русских гидов сообщает, что в настоящее время найти свободную палату в аргентинских роддомах на запланированную дату родов стало весьма непростой задачей, особенно для тех, кому показано кесарево сечение. Напомним, прежде всего наши соотечественницы массово летят рожать в Аргентину ради гражданства будущего малыша, которое позволяет свободно путешествовать в 171 страну без каких-либо виз. А следом на аргентинский паспорт могут претендовать и родители ребёнка. Во-вторых, вследствие рекордной инфляции в Аргентине, превышающей 143%, курс песо к доллару резко рухнул, что привело к удешевлению родов в том же Буэнос-Айресе.
Так, если в 2019 году средняя стоимость аргентинского пакета родов составляла семь тысяч долларов, то теперь — всего лишь три (около 260 тысяч рублей). После скандала с арестами российских беременных в феврале текущего года спрос на "родильный туризм", конечно, снизился, но сейчас ситуация улеглась и приезжих снова много.
"Сейчас всё улеглось. Правительство успокоилось. Адвокаты правительству открыли федеральные миграционные законы, где чётко сказано, что человек, приехавший рожать в Аргентину, не нарушает вообще ничего. Сейчас опять приезжает большое количество", — рассказал гид в странах Латинской Америки Александр Правдивый.
Сейчас же у россиянок, планирующих рожать в Аргентине, появились новые опасения, связанные с избранным президентом, крайне правым Хавьером Милеем. Он неоднократно высказывался о прекращении сотрудничества с Россией и Китаем в пользу США. Тем не менее гиды пока не видят особых рисков, так как президент в Аргентине имеет ограниченные возможности запретить или изменить что-то в стране.
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Напомним, в феврале 2023 года сразу несколько беременных россиянок были задержаны в аэропорту Буэнос-Айреса. Власти намеревались их депортировать, однако по решению суда им всё-таки разрешили въехать в страну. После этого аргентинское правительство начало останавливать действие вида на жительство россиян, получивших его и не живущих в стране.
Freepik / valeria_aksakova