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20 ноября, 19:07

Эрдоган дал Армении совет, как обеспечить свою безопасность

Эрдоган: Безопасность Армении - в сотрудничестве с соседями

Чтобы обеспечить себе безопасность, Армения должна устремить взгляд не за тысячи километров, а в сторону соседей. Такой совет Еревану дал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обратившись к нации после заседания кабинета министров.

"Некоторые западные державы до сих пор не осознают, что с карабахской войны в нашем регионе началась новая эра. Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями. Те, кто получил ренту, провоцируя Армению, на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб", — пояснил Эрдоган.

Армения отказалась от помощи ОДКБ

Армения отказалась от помощи ОДКБ

Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что в Баку якобы стали называть Армению на официальном уровне "Западным Азербайджаном". По его словам, некоторые действия соседнего государства создают впечатление о подготовке к новым боевым действиям. При этом также он сообщил, что Ереван и Баку согласовали основные принципы мирного соглашения. В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о подготовке Азербайджана к новой войне

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ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Анатолий Симоненко
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