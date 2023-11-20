Эрдоган дал Армении совет, как обеспечить свою безопасность

Чтобы обеспечить себе безопасность, Армения должна устремить взгляд не за тысячи километров, а в сторону соседей. Такой совет Еревану дал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обратившись к нации после заседания кабинета министров.

"Некоторые западные державы до сих пор не осознают, что с карабахской войны в нашем регионе началась новая эра. Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями. Те, кто получил ренту, провоцируя Армению, на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб", — пояснил Эрдоган.