Эрдоган дал Армении совет, как обеспечить свою безопасность
Эрдоган: Безопасность Армении - в сотрудничестве с соседями
Чтобы обеспечить себе безопасность, Армения должна устремить взгляд не за тысячи километров, а в сторону соседей. Такой совет Еревану дал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обратившись к нации после заседания кабинета министров.
"Некоторые западные державы до сих пор не осознают, что с карабахской войны в нашем регионе началась новая эра. Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями. Те, кто получил ренту, провоцируя Армению, на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб", — пояснил Эрдоган.
Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что в Баку якобы стали называть Армению на официальном уровне "Западным Азербайджаном". По его словам, некоторые действия соседнего государства создают впечатление о подготовке к новым боевым действиям. При этом также он сообщил, что Ереван и Баку согласовали основные принципы мирного соглашения. В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о подготовке Азербайджана к новой войне
ТАСС / EPA / FILIP SINGER