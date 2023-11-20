Украинский суд подтвердил передачу церкви УПЦ заповеднику
Суд на Украине подтвердил передачу Крестовоздвиженской церкви УПЦ заповеднику
Украинский суд подтвердил передачу Крестовоздвиженской церкви канонической УПЦ, расположенной в городе Каменец-Подольский, в собственность национального заповедника "Каменец". Об этом заявили в Минкульте Незалежной. Напомним, что 14 июля ведомство сообщило, что хозяйственный суд Хмельницкой области обязал УПЦ передать церковь заповеднику.
"Сегодня Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу религиозной организации "Крестовоздвиженская Украинская православная церковь", оставив без изменений решение суда первой инстанции. Оно вступило в законную силу", — отметили в министерстве.
Как сообщал Лайф, раскольники из Православной церкви Украины захватывают храмы УПЦ и преследуют её прихожан. В августе полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. В Верховной раде в первом чтении был принят законопроект, направленный на запрет УПЦ. Её представители хотели обратиться в Государственное бюро расследований и к уполномоченному по правам человека из-за того, что полицейские отказываются расследовать уголовные дела, где потерпевшей стороной являются верующие канонической церкви.