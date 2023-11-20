Украинский суд подтвердил передачу церкви УПЦ заповеднику

Украинский суд подтвердил передачу Крестовоздвиженской церкви канонической УПЦ, расположенной в городе Каменец-Подольский, в собственность национального заповедника "Каменец". Об этом заявили в Минкульте Незалежной. Напомним, что 14 июля ведомство сообщило, что хозяйственный суд Хмельницкой области обязал УПЦ передать церковь заповеднику.