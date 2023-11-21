Белый дом озвучил новую договорённость Байдена и Си Цзиньпина
Белый дом: Си Цзиньпин и Байден договорились об ещё одной встрече
Глава США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время минувших переговоров договорились провести ещё одну личную встречу, но когда именно она произойдёт, пока неясно. Об этом на регулярном брифинге рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби.
"Они согласились с тем, что встретятся вновь. Но дата в календаре не была обозначена", — рассказал Кирби.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин прибыл в США 15 ноября для участия в саммите АТЭС. Это его первый визит в Америку за шесть лет. В рамках визита он встретился с Байденом, обсудив будущее Азиатско-Тихоокеанского региона. В Белом доме заявили, что беседа двух политиков оказалась "продуктивной".
ТАСС / AP / Doug Mills