Белый дом озвучил новую договорённость Байдена и Си Цзиньпина

Глава США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время минувших переговоров договорились провести ещё одну личную встречу, но когда именно она произойдёт, пока неясно. Об этом на регулярном брифинге рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби.