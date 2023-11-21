США не будут отказываться от технологий SpaceX из-за скандальных постов Маска

Власти Соединённых Штатов не планируют отказываться от технологий SpaceX после "антисемитских" заявлений владельца компании Илона Маска. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Во время брифинга представителю администрации действующего американского лидера Джо Байдена задали вопрос, откажется ли Вашингтон от технологий SpaceX (в том числе Starlink) после скандальных заявлений бизнесмена.