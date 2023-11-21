США не будут отказываться от технологий SpaceX из-за скандальных постов Маска
Белый дом: США не откажутся от технологий SpaceX из-за скандальных постов Маска
Власти Соединённых Штатов не планируют отказываться от технологий SpaceX после "антисемитских" заявлений владельца компании Илона Маска. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Во время брифинга представителю администрации действующего американского лидера Джо Байдена задали вопрос, откажется ли Вашингтон от технологий SpaceX (в том числе Starlink) после скандальных заявлений бизнесмена.
"Я не знаю о каких-либо попытках сделать это", — заявил Кирби, подчеркнув, что государству было бы глупо отказываться от инноваций, которые предлагает частный сектор.
Напомним, что Маск попал в скандал после того, как поддержал в своей социальной сети Х юзера, который заявил о двойных стандартах Израиля. В результате сразу несколько крупных компаний приостановили рекламу в соцсети Маска в знак протеста. В их числе Apple, IBM и Disney. Сам предприниматель отверг все обвинения: он назвал их фальшивыми, добавив, что желает человечеству лишь всего самого наилучшего.
Flickr / MKZ News