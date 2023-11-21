Следователи уточнили число жертв массового отравления наркотиками в Астрахани
СК: Из-за отравления наркотиками в Астрахани погибли три человека
В результате массового отравления наркотиками в Астрахани погибли три человека. Информацию о числе жертв уточнили в пресс-службе регионального главка СК России. В ведомстве отметили, что вещество, из-за которого умерли, а также пострадали люди, достоверно не установлено.
"Предварительная причина смерти троих астраханцев — отравление неизвестным веществом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, жертвами стали две девушки 2004 года рождения и мужчина 1994 года рождения.
Напомним, о массовом отравлении наркотиками в Астрахани стало известно в понедельник, 20 ноября. По предварительным данным, пострадавшими оказались 25 человек, трое из них скончались. При этом ряд СМИ утверждает, что жертвами отравления якобы стали четыре человека. Подозреваемые в распространении наркотиков уже задержаны, это уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Двое из них уже признались в сбыте запрещённых веществ. На основе их показаний возбуждено уголовное дело.
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