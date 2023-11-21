"Живодёрская акция": Онищенко назвал возможную причину гибели людей от наркотиков в Астрахани
Онищенко связал гибель людей от наркотиков в Астрахани с борьбой наркомафий
Гибель людей от наркотика метадона в Астрахани может быть результатом борьбы наркоторговцев. Такое мнение выразил академик Российской академии наук (РАН), бывший главный госсанврач России Геннадий Онищенко.
"Отравленный наркотик наркоторговцу нет смысла продавать. Прежде всего напрашивается вывод о том, что это борьба за сферы влияния между наркомафиями, которые специально это сделали. Я с большой уверенностью говорю, что все всё знали, кто торгует, чем торгует", — отметил он в беседе с kp.ru.
По словам Онищенко, кто-то был заинтересован в том, чтобы устроить эту "живодёрскую акцию". Говоря о задержанных по этому делу иностранцах, он отметил, что кто-то из "наших" позволил им работать в России.
"Не думаю, что эти негодяи, потравившие людей, обогащаются таким образом только в Астраханской области. Ну, а вот те, кто пользуется "услугами" этих "добрых людей", разве не должны задумываться о том, что могут погибнуть?" — задался вопросом Онищенко.
Лайф напоминает: о массовом отравлении наркотиками в Астрахани стало известно 20 ноября. По предварительным данным, пострадавшими оказались 25 человек, трое из них скончались. Подозреваемые в распространении наркотиков уже задержаны, это уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Двое из них уже признались в сбыте запрещённых веществ. На основе их показаний возбуждено уголовное дело.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв