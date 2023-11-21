"Живодёрская акция": Онищенко назвал возможную причину гибели людей от наркотиков в Астрахани

Гибель людей от наркотика метадона в Астрахани может быть результатом борьбы наркоторговцев. Такое мнение выразил академик Российской академии наук (РАН), бывший главный госсанврач России Геннадий Онищенко.

"Отравленный наркотик наркоторговцу нет смысла продавать. Прежде всего напрашивается вывод о том, что это борьба за сферы влияния между наркомафиями, которые специально это сделали. Я с большой уверенностью говорю, что все всё знали, кто торгует, чем торгует", — отметил он в беседе с kp.ru.

По словам Онищенко, кто-то был заинтересован в том, чтобы устроить эту "живодёрскую акцию". Говоря о задержанных по этому делу иностранцах, он отметил, что кто-то из "наших" позволил им работать в России.