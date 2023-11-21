Вице-премьер РФ Татьяна Голикова открыла Дом молодёжи на ВДНХ

Вице-премьер России Татьяна Голикова открыла Дом молодёжи на ВДНХ сегодня, 21 ноября, на выставке-форуме "Россия". Зампред правительства отметила, что это один из лучших павильонов.

"Мы считаем, что это один из лучших павильонов, который объединяет в себе всё лучшее, что есть у нашей молодёжи, для чего мы развиваемся и для чего мы создаём все эти коммуникации, которые у нас сегодня есть и которые будут в перспективе", — заявила вице-премьер РФ.

Голикова посетила помещения нового павильона. Резиденты Дома молодёжи подарили ей студенческий пятак на память, а также апельсин — талисман Всемирного фестиваля молодёжи. Кроме того, вице-премьера попросили оставить послание участникам форумов Росмолодёжи. Голикова пожелала им удачи, желания помогать и быть полезными.

Напомним, в апреле 2023 года президент России Путин подписал указ о проведении в России Всемирного фестиваля молодёжи. В мае стали известны даты его проведения — с 29 февраля по 7 марта 2024 года. Мероприятие пройдёт на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае. Фестиваль примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.