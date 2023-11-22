Представитель "Исламского джихада"* сообщил о смерти одной из заложниц в Газе

Стало известно о смерти ещё одного заложника палестинских радикалов в секторе Газа. Как заявил представитель группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") — боевого крыла радикального палестинского движения "Исламский джихад"* — Абу Хамза, израильская заложница, которую планировали освободить ранее, погибла из-за промедления со стороны Тель-Авива.

"Мы объявляем о смерти поселенки Ханы Кацир, о готовности освободить которую по гуманитарным соображениям мы объявляли ранее. Промедление со стороны противника привело к её кончине", — заявил Хамза в телеграм-канале.