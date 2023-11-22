Представитель "Исламского джихада"* сообщил о смерти одной из заложниц в Газе
Стало известно о смерти ещё одного заложника палестинских радикалов в секторе Газа. Как заявил представитель группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") — боевого крыла радикального палестинского движения "Исламский джихад"* — Абу Хамза, израильская заложница, которую планировали освободить ранее, погибла из-за промедления со стороны Тель-Авива.
"Мы объявляем о смерти поселенки Ханы Кацир, о готовности освободить которую по гуманитарным соображениям мы объявляли ранее. Промедление со стороны противника привело к её кончине", — заявил Хамза в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что палестинское радикальное движение ХАМАС и боевики "Исламского джихада"* в рамках временного пятидневного перемирия с Израилем согласились отпускать по десять заложников в день. До этого лидер ХАМАС Исмаил Хания сообщил о приближающемся перемирии с Тель-Авивом. Он рассказал, что движение передало эту информацию Катару и другим посредникам. А представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари в свою очередь подтвердил это и заявил, что переговоры между двумя сторонами обострившегося палестино-израильского конфликта вышли на финишную прямую.
*Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
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