В НАТО сознались, на сколько они увеличили свой контингент в Косове
Столтенберг: НАТО увеличило контингент в Косове на 1000 человек
Военный контингент НАТО в Косове увеличился уже на тысячу человек. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Северной Македонии в среду, 22 ноября.
В Североатлантическом блоке подчеркнули, что дестабилизация ситуации в Косове по-прежнему вызывает их озабоченность.
Напомним, что 29 сентября альянс задействовал дополнительные силы НАТО для Косова (KFOR) в целях "стабилизации ситуации" в регионе. Незадолго до этого на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских. Два грузовика без номеров перекрыли мост в районе села Баньска, стреляли в сторону правоохранителей. Один из раненых скончался. Вскоре в населённом пункте снова началась стрельба. В Косове сообщили об уничтожении четверых напавших.
ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI