Регион

Уведомления отключены

22 ноября, 12:56

В НАТО сознались, на сколько они увеличили свой контингент в Косове

Столтенберг: НАТО увеличило контингент в Косове на 1000 человек

Военный контингент НАТО в Косове увеличился уже на тысячу человек. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Северной Македонии в среду, 22 ноября.

В Североатлантическом блоке подчеркнули, что дестабилизация ситуации в Косове по-прежнему вызывает их озабоченность.

НАТО пересмотрит военное присутствие на Балканах

НАТО пересмотрит военное присутствие на Балканах

Напомним, что 29 сентября альянс задействовал дополнительные силы НАТО для Косова (KFOR) в целях "стабилизации ситуации" в регионе. Незадолго до этого на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских. Два грузовика без номеров перекрыли мост в районе села Баньска, стреляли в сторону правоохранителей. Один из раненых скончался. Вскоре в населённом пункте снова началась стрельба. В Косове сообщили об уничтожении четверых напавших.

Обложка ©

ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI

Марина Калегина
  • Новости
  • НАТО
  • Косово
  • Сербия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров